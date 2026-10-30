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Home
Business
Trades
exporting
small business week
start ups
Risk Management
City malls
Online delivery
Buy local
Financial
Online banking
Wealth management
Banking
Financial planning
Private Debt
RRSP
TFSA & TAX
Construction
Urbanomics
Environmental Stewardship
Construction & renovation
Energy construction
Corporation
Corporate Diversification
Corporate Health & Wellness
Buddy up!
Event planning and catering
Resources
Oil & Gas
Alternative Energy
Nature resources
nitrogen
Energy
Environmental Stewardship
Industry
Aviation
Manufacturing
Agriculture
transportation
Trucking
Philanthropy
Education
STEM
continuing education
Training & Education
private school
MBA
Travel & Tourism
Sunshine Village
Staycation - Local Leisure
Ski & Snowboard
Golf
Calgary Auto & Truck Show
Travel & Tourism
Tech
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2026 Business in Calgary Leaders winners.
2026 Business in Calgary Leaders winners.
Written by
Nerissa McNaughton
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November 2026
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Written by
Nerissa McNaughton
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